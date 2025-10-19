Coroa de diamantes e esmeraldas encontrada danificada perto do Louvre

A coroa da imperatriz Eugenia, uma das joias roubadas neste domingo (19) durante um assalto no Louvre, foi encontrada danificada perto do museu parisiense, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

A peça do século XIX pertencia à esposa de Napoleão III e é composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, segundo a descrição publicada no site do Louvre.

Vários objetos de grande valor foram roubados na manhã de domingo da galeria Apolo do maior museu do mundo.

sm/ah/dbh/pb/dbh/fp