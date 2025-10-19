Netanyahu ordena ação 'com força' contra alvos 'terroristas' em Gaza

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou às forças de segurança que atuem "com força" contra alvos "terroristas" na Faixa de Gaza e acusou o Hamas de violar o cessar-fogo.

"Após uma violação do cessar-fogo por parte do Hamas, o primeiro-ministro Netanyahu manteve consultas com o ministro da Defesa e funcionários de alto escalão de Segurança e ordenou uma ação com força contra alvos terroristas na Faixa de Gaza", afirma um comunicado divulgado por seu gabinete.

jd/csp/rnr/dbh/fp