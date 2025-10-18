Assine
Corinthians vence Deportivo Cali nos pênaltis e é campeão da Libertadores feminina

18/10/2025 19:27

O Corinthians é o campeão da Copa Libertadores feminina de 2025, depois de vencer o Deportivo Cali nos pênaltis por 5-3, após um empate sem gols na final disputada no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na zona sul de Buenos Aires.

Na disputa por pênaltis, as corintianas converteram todas as suas cinco cobranças, enquanto o Kelly Ibargüen acertou o travessão pelo time colombiano.

O Corinthians, clube mais vitorioso na Libertadores feminina, conquista o título continental pela sexta vez, as vitórias em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024, além de se tornar o primeiro tricampeão.

Este é o 14º do Brasil em 17 edições da competição. Além do Corinthians, foram campeões São José (3), Santos (2), Ferroviária (2) e Palmeiras.

A disputa pelo terceiro lugar aconteceu antes, com a Ferroviária derrotando o Colo Colo do Chile por 1 a 0, com gol de Kati logo no primeiro minuto de jogo.

