Olympique de Marselha atropela Le Havre (6-2) e é o novo líder do Francês

O Olympique de Marselha assumiu a liderança do Campeonato Francês ao golear o Le Havre por 6 a 2 neste sábado, no estádio Vélodrome, com quatro gols de Mason Greenwood.

Depois de começar perdendo, com Yassine Kechta (24') marcando para os visitantes, o time de Marselha chegou ao empate graças a um pênalti cometido por Gautier Lloris, que foi expulso, e convertido por Greenwood.

Com 11 contra dez, o Olympique não teve dificuldades para construir a vitória para somar 18 pontos, um à frente do Paris Saint-Germain (2º), que na sexta-feira tropeçou e empatou em casa por 3 a 3 com o Strasbourg (3º).

O time do técnico Roberto De Zerbi abriu 5 a 1 no segundo tempo com mais três gols de Greenwood (67', 72' e 76') e um de Robinio Vaz (88').

Nos acréscimos, o Le Havre (16º) diminuiu com Abdoulaye Touré (90'+2), mas ainda houve tempo para Amir Murillo (90'+3) fazer o sexto do Olympique de Marselha.

- Lyon perde chance de dividir liderança -

Mais cedo, o Lyon (4º) perdeu a chance de dividir a liderança com o Olympique ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Nice (8º).

Apesar dos dois gols do tcheco Pavel Sulc (30', 90+6'), o Lyon ficou atrás no placar durante quase todo o jogo: Melvin Bard (5'), Sofiane Diop (35') e Hicham Boudaoui (55') aproveitaram os espaços na defesa para dar a vitória ao Nice.

E no outro jogo disputado neste sábado, Angers (17º) e Monaco (5º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

PSG - Strasbourg 3 - 3

- Sábado:

Nice - Lyon 3 - 2

Angers - Monaco 1 - 1

Olympique de Marselha - Le Havre 6 - 2

- Domingo:

(10h00) Lens - Paris FC

(12h15) Toulouse - Metz

Lorient - Brest

Rennes - Auxerre

(15h45) Nantes - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 18 8 6 0 2 21 7 14

2. PSG 17 8 5 2 1 16 8 8

3. Strasbourg 16 8 5 1 2 17 10 7

4. Lyon 15 8 5 0 3 11 8 3

5. Monaco 14 8 4 2 2 17 13 4

6. Lens 13 7 4 1 2 10 6 4

7. Lille 11 7 3 2 2 14 10 4

8. Nice 11 8 3 2 3 12 14 -2

9. Paris FC 10 7 3 1 3 12 13 -1

10. Toulouse 10 7 3 1 3 11 12 -1

11. Rennes 10 7 2 4 1 9 10 -1

12. Brest 8 7 2 2 3 11 11 0

13. Lorient 7 7 2 1 4 9 16 -7

14. Nantes 6 7 1 3 3 5 7 -2

15. Auxerre 6 7 2 0 5 5 10 -5

16. Le Havre 6 8 1 3 4 10 16 -6

17. Angers 6 8 1 3 4 4 12 -8

18. Metz 2 7 0 2 5 5 16 -11

bdu/fbx/iga-pm/cb