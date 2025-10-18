Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel recebe corpos de 2 reféns devolvidos pelo Hamas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/10/2025 19:06

compartilhe

SIGA

Israel anunciou neste domingo (19, data local) que recebeu os corpos de mais dois reféns entregues pelo Hamas na Faixa de Gaza no âmbito do acordo de cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Israel recebeu, por intermédio da Cruz Vermelha, os corpos de dois reféns" que foram entregues às forças de segurança israelenses em Gaza, declarou o gabinete do primeiro-ministro de Israel em comunicado. 

Os corpos serão transferidos a um centro de análise de medicina forense em Israel para serem identificados, acrescentou.

jd/jj/liu/yk/eg/nn/rpr

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos paz refens

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay