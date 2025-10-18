Israel recebe corpos de 2 reféns devolvidos pelo Hamas

Israel anunciou neste domingo (19, data local) que recebeu os corpos de mais dois reféns entregues pelo Hamas na Faixa de Gaza no âmbito do acordo de cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos.

"Israel recebeu, por intermédio da Cruz Vermelha, os corpos de dois reféns" que foram entregues às forças de segurança israelenses em Gaza, declarou o gabinete do primeiro-ministro de Israel em comunicado.

Os corpos serão transferidos a um centro de análise de medicina forense em Israel para serem identificados, acrescentou.

