Filho do presidente da Bolívia é liberado após ser detido por caso de violência doméstica

17/10/2025 23:27

Um dos filhos do presidente da Bolívia foi liberado nesta sexta-feira (17), após ser detido ontem em um caso de violência doméstica, por uma juíza que determinou que ele passe por cinco meses de terapia, anunciou o Ministério Público (MP).

Marcelo Arce, 33, era alvo de um mandado de prisão desde o mês passado, após ser denunciado por sua ex-companheira por violência doméstica em Santa Cruz. Ele se apresentou ontem à Justiça, acompanhado de seu advogado.

Veículos locais divulgaram imagens do momento em que Marcelo deixou a sala de audiências de um tribunal de Santa Cruz. A juíza "determinou que ele passe por cinco meses de terapia. O Ministério Público se opôs e recorremos imediatamente", disse Jessica Echeverría, promotora responsável pelo caso, após a audiência judicial.

Durante a diligência, "a vítima compareceu com seu advogado" e "pediram para não continuar com o processo", disse a promotora, segundo a qual a juíza classificou o caso de violência como um processo em que as partes poderiam chegar a um acordo.

O MP havia solicitado 180 dias de prisão preventiva para o acusado. Após denunciar os fatos, a suposta vítima recebeu um atestado médico que confirmava que ela estava incapacitada por 12 dias.

O presidente Luis Arce não se pronunciou sobre a detenção do filho. O governante é alvo de uma denúncia de uma ex-funcionária da autoridade de mineração por abandono durante sua gravidez, em 2024. O caso está sob investigação. 

