S&P rebaixa nota da França por 'incerteza' sobre finanças públicas

A agência de classificação financeira americana S&P anunciou, nesta sexta-feira (17), que rebaixou a nota da França de AA para A+, citando o risco de o governo francês não conseguir reduzir significativamente seu déficit no próximo ano.

"Apesar da apresentação ao Parlamento, nesta semana, do projeto de orçamento para 2026, a incerteza sobre as finanças públicas da França permanece elevada", destacou a agência.

O presidente Emmanuel Macron tenta promover cortes de gastos profundos em um Parlamento dividido, no qual seu partido e seus aliados não formam maioria.

Para evitar a censura a seu governo, o novo primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, voltou atrás esta semana na criticada reforma da previdência, que aumentaria de 62 para 64 anos a idade para a aposentadoria.

"Embora, em nossa opinião, a meta de déficit público geral para 2025, de 5,4% do PIB, será cumprida, acreditamos que, na ausência de medidas adicionais significativas de redução do déficit orçamentário, a consolidação orçamentária, no nosso horizonte de previsão, será mais lenta que o previsto", indicou a S&P.

Em resposta ao segundo rebaixamento da nota da França pela agência em um ano e meio, o ministro das Finanças francês, Roland Lescure, ressaltou que seu país "reafirma sua determinação em cumprir a meta de déficit de 5,4% do PIB em 2025".

kap/tq/js/tym/mtp/arm/cr/lb/rpr