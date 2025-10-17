Palestino suspeito de ataques em Israel é preso nos EUA

Um palestino foi preso nos Estados Unidos sob a acusação de terrorismo, por suspeita de participação nos ataques de 7 de outubro de 2023 em Israel, informou o Departamento de Justiça.

Mahmoud Al-Muhtadi, 33, foi acusado de conspiração para fornecer material de apoio a uma organização terrorista estrangeira, e de mentir em seu pedido de visto, ao negar experiência com armas, pertencer a um grupo armado e participação em atos de violência ou terrorismo.

O visto do palestino foi processado no Cairo, antes da sua chegada aos Estados Unidos, em setembro de 2024.

"Na manhã de 7 de outubro de 2023, Muhtadi sabia da invasão do Hamas, estava armado, reuniu-se com outras pessoas e cruzou para Israel com a intenção de colaborar no ataque terrorista", detalha a denúncia criminal.

"As provas mostram que o aparelho de Muhtadi usou uma torre de telefonia móvel situada perto do kibutz Kfar Aza, em Israel, onde o Hamas e seus partidários praticaram um massacre horrível", acrescenta o texto.

O palestino compareceu perante um juiz federal, para ser notificado, entre outras, da acusação por "apoio a organização terrorista estrangeira".

Uma agente do FBI informou que os Estados Unidos foram alertados por Israel, no último mês de maio, sobre a possível participação de Al-Muhtadi no ataque do 7 de Outubro. Ele é suspeito de pertencer ao braço armado da Frente Democrática para a Libertação da Palestina.

