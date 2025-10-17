Homem condenado por quádruplo assassinato é executado nos EUA

Um homem condenado à pena de morte pelo assassinato de quatro membros de uma mesma família em 1993 foi executado nesta sexta-feira (17) no estado do Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos.

Richard Djerf, de 55 anos, foi condenado por assassinar Albert e Patricia Luna, pais de um de seus colegas de trabalho, com quem mantinha uma disputa. Ele também matou os irmãos de seu colega, Damien, de cinco anos, e Rochelle, de 18.

"Hoje foi um dia de justiça", afirmou, em comunicado, Rachel Mitchell, procuradora do condado de Maricopa, no Arizona.

Djerf foi declarado morto pelas autoridades às 10h40, no horário local (14h40 em Brasília).

Esta foi a quarta execução realizada nesta semana nos Estados Unidos, todas por injeção letal. Duas ocorreram na terça-feira, na Flórida e no Missouri, e, na quarta-feira, uma no Mississippi.

