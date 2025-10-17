PSG empata com Strasbourg (3-3) e coloca liderança do Francês em risco

O Paris Saint-Germain não passou de um empate em casa com o Strasbourg em 3 a 3 nesta sexta-feira (17), na abertura da 8ª rodada do Campeonato Francês, e ficou com a liderança ameaçada por Olympique de Marselha e Lyon.

O time parisiense abriu o placar aos seis minutos no Parque dos Príncipes com Bradley Barcola, mas os visitantes viraram ainda no primeiro tempo marcando com Joaquín Panichelli (26') e Diego Moreira (41').

Depois do intervalo, Panichelli fez o terceiro do Strasbourg (49') e o PSG buscou o empate com gols de Gonçalo Ramos (58' de pênalti) e Senny Mayulu (79').

Com o resultado, o PSG se mantém na liderança com 17 pontos, um à frente do próprio Strasbourg (2º), mas ambos podem ser ultrapassados por Olympique de Marselha (3º) e Lyon (4º), que têm 15 pontos e entram em campo no sábado.

O Lyon visitará o Nice (12º), horas antes de o Olympique receber o Le Havre (14º).

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

PSG - Strasbourg 3 - 3

- Sábado:

(12h00) Nice - Lyon

(14h00) Angers - Monaco

(16h05) Olympique de Marselha - Le Havre

- Domingo:

(10h00) Lens - Paris FC

(12h15) Toulouse - Metz

Lorient - Brest

Rennes - Auxerre

(15h45) Nantes - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 17 8 5 2 1 16 8 8

2. Strasbourg 16 8 5 1 2 17 10 7

3. Olympique de Marselha 15 7 5 0 2 15 5 10

4. Lyon 15 7 5 0 2 9 5 4

5. Monaco 13 7 4 1 2 16 12 4

6. Lens 13 7 4 1 2 10 6 4

7. Lille 11 7 3 2 2 14 10 4

8. Paris FC 10 7 3 1 3 12 13 -1

9. Toulouse 10 7 3 1 3 11 12 -1

10. Rennes 10 7 2 4 1 9 10 -1

11. Brest 8 7 2 2 3 11 11 0

12. Nice 8 7 2 2 3 9 12 -3

13. Lorient 7 7 2 1 4 9 16 -7

14. Le Havre 6 7 1 3 3 8 10 -2

15. Nantes 6 7 1 3 3 5 7 -2

16. Auxerre 6 7 2 0 5 5 10 -5

17. Angers 5 7 1 2 4 3 11 -8

18. Metz 2 7 0 2 5 5 16 -11

