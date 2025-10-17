Assine
Internacional

PSG empata com Strasbourg (3-3) e coloca liderança do Francês em risco

17/10/2025 18:12

O Paris Saint-Germain não passou de um empate em casa com o Strasbourg em 3 a 3 nesta sexta-feira (17), na abertura da 8ª rodada do Campeonato Francês, e ficou com a liderança ameaçada por Olympique de Marselha e Lyon.

O time parisiense abriu o placar aos seis minutos no Parque dos Príncipes com Bradley Barcola, mas os visitantes viraram ainda no primeiro tempo marcando com Joaquín Panichelli (26') e Diego Moreira (41').

Depois do intervalo, Panichelli fez o terceiro do Strasbourg (49') e o PSG buscou o empate com gols de Gonçalo Ramos (58' de pênalti) e Senny Mayulu (79').

Com o resultado, o PSG se mantém na liderança com 17 pontos, um à frente do próprio Strasbourg (2º), mas ambos podem ser ultrapassados por Olympique de Marselha (3º) e Lyon (4º), que têm 15 pontos e entram em campo no sábado.

O Lyon visitará o Nice (12º), horas antes de o Olympique receber o Le Havre (14º).

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   PSG - Strasbourg                    3 - 3

  

   - Sábado:

   (12h00) Nice - Lyon                        

   (14h00) Angers - Monaco                    

   (16h05) Olympique de Marselha - Le Havre   

  

   - Domingo:

   (10h00) Lens - Paris FC                    

   (12h15) Toulouse - Metz                    

           Lorient - Brest                    

           Rennes - Auxerre                   

   (15h45) Nantes - Lille                     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     17   8   5   2   1  16   8   8

    2. Strasbourg              16   8   5   1   2  17  10   7

    3. Olympique de Marselha   15   7   5   0   2  15   5  10

    4. Lyon                    15   7   5   0   2   9   5   4

    5. Monaco                  13   7   4   1   2  16  12   4

    6. Lens                    13   7   4   1   2  10   6   4

    7. Lille                   11   7   3   2   2  14  10   4

    8. Paris FC                10   7   3   1   3  12  13  -1

    9. Toulouse                10   7   3   1   3  11  12  -1

   10. Rennes                  10   7   2   4   1   9  10  -1

   11. Brest                    8   7   2   2   3  11  11   0

   12. Nice                     8   7   2   2   3   9  12  -3

   13. Lorient                  7   7   2   1   4   9  16  -7

   14. Le Havre                 6   7   1   3   3   8  10  -2

   15. Nantes                   6   7   1   3   3   5   7  -2

   16. Auxerre                  6   7   2   0   5   5  10  -5

   17. Angers                   5   7   1   2   4   3  11  -8

   18. Metz                     2   7   0   2   5   5  16 -11

