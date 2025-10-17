Hamas anuncia que entregará esta noite mais um corpo de refém a Israel
O braço armado do Hamas anunciou, nesta sexta-feira (17), que entregará esta noite o corpo de outro refém a Israel, segundo um comunicado difundido pelo movimento islamista palestino.
"No âmbito do acordo de troca de prisioneiros" por reféns alcançado sob os auspícios dos Estados Unidos, "as Brigadas Al Qassam entregarão às 23h, no horário de Gaza, o corpo de um dos prisioneiros israelenses que foi encontrado hoje na Faixa de Gaza", ou seja, às 17h em Brasília, diz o comunicado.
Segundo os termos do acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel, o movimento islamista deveria ter entregado todos os reféns ainda retidos em Gaza, tanto vivos quanto mortos, o mais tardar em 13 de outubro às 6h de Brasília.
