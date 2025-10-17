Assine
Trump diz que EUA atacou submarino que 'transportava drogas' no Caribe

17/10/2025 15:52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17) que um submarino que "transportava drogas" foi alvo de um dos ataques americanos no Caribe.

"Atacamos um submarino que transportava drogas, construído especificamente para transportar grandes quantidades de drogas", disse Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, ao ser questionado sobre um ataque que deixou vários sobreviventes.

Sentado ao lado de Trump, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, não confirmou se houve sobreviventes e detalhou que é provável que mais informações sejam divulgadas ao longo do dia.

bur-des/acb/val/mr/lm/am

Tópicos relacionados:

eua narcotrafico politica venezuela

