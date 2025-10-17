Assine
Internacional

Confrontos entre bandidos e garimpeiros deixam 17 mortos na Nigéria

AFP
AFP
Repórter
17/10/2025 15:32

Confrontos por ouro entre gangues criminosas e garimpeiros no noroeste da Nigéria deixaram 17 mortos, segundo um relatório de segurança da ONU consultado pela AFP nesta sexta-feira (17).

O conflito ocorreu na quinta-feira, no estado de Kaduna, uma das regiões do noroeste e centro do país que é assolada há anos pelo terror de ladrões de gado e criminosos que sequestram, atacam vilarejos, matam moradores e incendeiam casas após saqueá-las.

As gangues mantêm acampamentos em uma floresta que se estende entre os estados de Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi e Níger, de onde lançam seus ataques.

Os confrontos começaram em um garimpo ilegal no distrito de Birnin Gwari, quando um chefe de bandidos “roubou ouro de garimpeiros sob ameaça de arma”, de acordo com o relatório.

Os garimpeiros reagiram e mataram o líder do grupo, o que provocou represálias de seus comparsas, que atacaram o local e mataram sete garimpeiros, segundo o documento.

Mais tarde, os criminosos atacaram o povoado vizinho de Layin Danauta, mataram nove pessoas e feriram outras 13, acrescenta o relatório.

O distrito vem registrando a presença de bandidos e jihadistas do grupo Ansaru, afiliado à Al-Qaeda, que formaram uma aliança com os criminosos locais e controlam boa parte da região, impondo uma interpretação rígida da lei islâmica.

