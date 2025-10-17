Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE propõe mobilizar ativos russos para ajudar a munir Ucrânia com armas europeias

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/10/2025 14:50

compartilhe

SIGA

A União Europeia propõe, segundo um documento consultado nesta sexta-feira (17) pela AFP, que o empréstimo de 140 bilhões de euros (888 bilhões de reais) que deseja conceder à Ucrânia, graças à mobilização dos ativos russos congelados, seja utilizado principalmente por Kiev para comprar armas de fabricantes europeus.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Comissão Europeia tem se esforçado desde setembro para elaborar um esquema complexo que permitiria à UE financiar um "empréstimo de reparações" a favor da Ucrânia, baseando-se em mais de 200 bilhões de euros (1,7 trilhão de reais) de ativos do banco central russo, imobilizados desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 após sanções ocidentais.

A ideia é que a UE utilize uma parte desses ativos para então financiar um empréstimo de 140 bilhões de euros em favor da Ucrânia, que não reembolsaria caso a Rússia pague reparações de guerra. 

Se a Rússia recusar, as sanções da UE permanecem em vigor e os ativos continuam imobilizados.

Por outro lado, se as sanções forem levantadas sem que a Rússia pague as reparações, a UE reembolsaria à Euroclear, instituição financeira onde se encontram esses 210 bilhões de euros (1,3 trilhão de reais) de ativos russos, e que tem sua sede em Bruxelas.

Este projeto, em elaboração, deve ser discutido pelos líderes da UE em uma cúpula na quinta-feira em Bruxelas. Vários responsáveis europeus esperam dar a autorização à Comissão Europeia nesta ocasião, para que trabalhe em sua aplicação no plano jurídico.

A Bélgica, onde está localizada a Euroclear, tem se mostrado muito relutante até agora, temendo que tenha que pagar em caso de problema.

O governo belga insiste particularmente para que um mecanismo de solidariedade confiável seja criado, garantindo-lhe que os outros países da UE serão responsáveis por um eventual reembolso, se necessário.

No entanto, sem esperar o resultado desses debates, a Comissão planeja estudar como usar esse dinheiro da melhor maneira.

"Vários Estados-membros sugeriram que o produto desse empréstimo seja usado principalmente para a compra de armamento na Europa", indicou a Comissão nesse documento. 

Um bom compromisso seria dedicar a maior parte desses 140 bilhões de euros ao apoio militar à Ucrânia, com regras que prevejam "a princípio contratos limitados à Ucrânia e à UE", segundo o texto.

del-fpo-ob/ib/eg/hgs/lm/aa

Tópicos relacionados:

conflito defesa economia emprestimos guerra industria orcamento russia ucrania ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay