Militar morre e outros três ficam feridos em queda de helicóptero no Chile

17/10/2025 13:48

Um oficial da Força Aérea do Chile morreu e outros três ficaram feridos depois que o helicóptero em que viajavam se acidentou em uma área remota do sul do país, informou a instituição nesta sexta-feira (17).

A aeronave, um MH-60M Black Hawk, tinha decolado na quinta-feira do aeródromo de Villa O'Higgins, a 1.800 km de Santiago, com destino a um refúgio em Campos de Hielo Sur, uma área isolada de gelos continentais que o Chile compartilha com a Argentina.

"A aeronave foi encontrada com seus quatro ocupantes no interior, estando três com vida e infelizmente um deles falecido", afirmou a Força Aérea em um comunicado.

Na tarde de quinta-feira, a Força Aérea informou que tinha perdido o contato com o helicóptero, dando início às operações de buscas das quais o Exército também participou.

Nesta sexta, foi avistado "o helicóptero que teria estado com algum grau de sinistro", explicou a ministra da Defesa, Adriana Delpiano. Três pessoas foram encontradas feridas e o piloto da aeronave faleceu, acrescentou.

