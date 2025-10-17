Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Brigitte Bardot volta para casa após breve hospitalização

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/10/2025 12:45

compartilhe

SIGA

A lendária atriz francesa Brigitte Bardot voltou para casa após uma cirurgia que exigiu hospitalização em Toulon, no sul da França, informou sua equipe em um comunicado enviado à AFP nesta sexta-feira (17).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ícone do cinema francês, de 91 anos, "foi brevemente hospitalizada no hospital particular Saint-Jean, em Toulon, para uma pequena cirurgia, que foi realizada com sucesso", disse o comunicado. 

"Ela agora está descansando em casa, não atenderá a nenhuma solicitação e agradece a todos por respeitarem sua privacidade e tranquilidade", acrescentou a mesma fonte. 

Bardot também queria "agradecer a todos que se preocupam com sua saúde e tranquilizá-los", assim como "agradecer à equipe cirúrgica e a toda a equipe que garantiu a sua recuperação". 

B.B., que deixou o cinema na década de 1970 para se dedicar à luta pela defesa dos animais, vive entre sua famosa residência, "La Madrague", em Saint-Tropez, no sul da França, e uma segunda casa mais para o interior, "La Garrigue", que abriga animais e uma capela particular. 

Em maio, em entrevista à BFMTV, ela afirmou que vivia como "uma fazendeira", cercada por seus animais, e que não tinha "nem celular nem computador".

jfg-agu/jmo/es/hgs/aa

Tópicos relacionados:

animais cinema franca gente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay