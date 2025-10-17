O astro do Chelsea Cole Palmer ficará afastado por mais seis semanas devido à lesão que sofreu na virilha, anunciou o treinador da equipe, Enzo Maresca, nesta sexta-feira (17).

O atacante de 23 anos não joga desde a derrota dos 'Blues' para o Manchester United no dia 20 de setembro.

Palmer deixou o campo no primeiro tempo da partida e Maresca anunciou que ele manteria repouso durante a data Fifa de outubro, que terminou nesta semana.

"Eu me enganei. Infelizmente, é provável que ele fique fora por mais seis semanas", admitiu o treinador.

"Estamos tentando proteger o Cole o máximo possível e o mais importante é que ele esteja totalmente recuperado quando voltar", acrescentou.

O Chelsea, atualmente o sétimo colocado do Campeonato Inglês, visita o Nottingham Forest (17º) neste sábado, pela oitava rodada.

jw/bsp/pm/avl/cb/aa