Internacional

'Shutdown' pode levar a demissões em massa no setor nuclear dos EUA (congressista republicano)

Repórter
17/10/2025 12:13

O 'shutdown', paralisação do governo federal dos Estados Unidos, pode levar a demissões de 80% dos funcionários que gerenciam o arsenal nuclear do país, alertou o presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara de Representantes nesta sexta-feira (17).

"A Administração Nacional de Segurança Nuclear, grupo que opera e gerencia nosso arsenal nuclear, está prestes a ficar sem os fundos de reserva que vem usando", disse a jornalistas o congressista republicano Mike Rogers, em alusão a um relatório ao qual teve acesso.

Isto significa que "terão que demitir 80% de seus funcionários", acrescentou Rogers, sem detalhar se ele se referia a licenças temporárias forçadas durante o 'shutdown' ou a demissões permanentes.

