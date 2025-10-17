AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 25 DE OUTUBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2025
América
ESTADOS UNIDOS - Dia de protestos anti-Trump "No Kings" nos Estados Unidos -
Europa
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO DE 2025
América
BOLÍVIA - Segundo turno da eleição presidencial -
Europa
CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Canonização do médico venezuelano José Gregorio Hernández e outros seis beatos -
SEGUNDA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2025
América
WASHINGTON (Estados Unidos) - Tesouro divulga declaração orçamentária anual de 2025 - 18H00
TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2025
América
(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Tribunal de Bogotá emite decisão final sobre a pena de 12 anos de prisão domiciliar do ex-presidente Álvaro Uribe -
Europa
PARIS (França) - Ex-presidente Nicolas Sarkozy entra no presídio de La Santé -
QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2025
Europa
(+) ESTRASBURGO (França) - Parlamento Europeu atribui Prêmio Sakharov 2025 -
LONDRES (Reino Unido) - Prazo para decisão da Autoridade de Concorrência do Reino Unido (CMA) sobre os ecossistemas do Google e da Apple (smartphones) -
QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2025
América
(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelense-palestino - 12H00
Europa
BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 24)
SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2025
América
WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30