AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 25 DE OUTUBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2025

América

ESTADOS UNIDOS - Dia de protestos anti-Trump "No Kings" nos Estados Unidos -

Europa

PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO DE 2025

América

BOLÍVIA - Segundo turno da eleição presidencial -

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Canonização do médico venezuelano José Gregorio Hernández e outros seis beatos -

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Tesouro divulga declaração orçamentária anual de 2025 - 18H00

TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2025

América

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Tribunal de Bogotá emite decisão final sobre a pena de 12 anos de prisão domiciliar do ex-presidente Álvaro Uribe -

Europa

PARIS (França) - Ex-presidente Nicolas Sarkozy entra no presídio de La Santé -

QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2025

Europa

(+) ESTRASBURGO (França) - Parlamento Europeu atribui Prêmio Sakharov 2025 -

LONDRES (Reino Unido) - Prazo para decisão da Autoridade de Concorrência do Reino Unido (CMA) sobre os ecossistemas do Google e da Apple (smartphones) -

QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2025

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelense-palestino - 12H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 24)

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30