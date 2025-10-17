Morte do fundador da Mango desperta novas dúvidas

O fundador da grande empresa de moda espanhola Mango, Isak Andic, morreu há quase um ano ao cair de uma montanha enquanto passeava com seu filho, uma morte inicialmente considerada um acidente e que, em uma reviravolta inesperada, passou a ser investigada como um possível homicídio.

A polícia catalã confirmou nesta sexta-feira (17) à AFP que continua investigando a morte de Andic, na qual, segundo revelou o jornal El País citando "diversas fontes a par do inquérito", Jonathan passou de testemunha a suspeito.

Andic, 71 anos, que criou do nada uma das maiores marcas de moda do mundo, caiu no vazio em 14 de dezembro de 2024, quando caminhava por uma trilha de montanha em Montserrat, perto de Barcelona.

A morte, inicialmente considerada um acidente de montanha, causou grande comoção na sociedade catalã.

Isak Andic tinha três filhos, Jonathan, o primogênito, e duas mulheres.

- Família Andic defende o filho -

Fontes da polícia catalã limitaram-se a confirmar à AFP que uma investigação segue aberta e que é preciso procurar a Justiça para mais informações, mas o caso está sob sigilo.

Segundo o El País, Jonathan, que era a única pessoa que acompanhava o pai no momento do incidente, foi interrogado em duas ocasiões e apresentou "contradições", alimentando as suspeitas.

De acordo com o jornal, outra testemunha, Estefanía Knuth, golfista profissional e última parceira de Isak Andic, explicou à polícia que pai e filho não tinham boas relações.

O jornal La Vanguardia afirmou que o juiz de instrução mudou formalmente a condição de Jonathan Andic de testemunha para suspeito no final de setembro, e que a polícia estava revisando o conteúdo de seu telefone celular.

Em comunicado enviado à imprensa espanhola, a família Andic expressou confiança de que "o processo terminará o mais rápido possível e demonstrará a inocência de Jonathan Andic".

Procurada pela AFP, a empresa Mango não reagiu até o momento.

- De Istambul a Barcelona -

Isak Andic Ermay nasceu em 1953 em Istambul em uma família judaica sefardita que emigrou para a Espanha quando ele era adolescente.

Ele começou a carreira em Barcelona vendendo camisas que trazia da Turquia e em 1984 abriu sua primeira loja Mango, na capital catalã.

A marca expandiu-se rapidamente por toda a Espanha e virou um dos principais grupos de moda do mundo, fazendo dele uma das pessoas mais ricas do país, com uma fortuna avaliada pela Forbes em 4,5 bilhões de dólares (24,5 bilhões de reais).

A empresa tem mais de 16.400 funcionários e 2.700 estabelecimentos em mais de 110 países.

Assim como a rival Inditex, proprietária da Zara e Bershka, número um mundial da moda de massa, a Mango concretizou seu sucesso na busca por preços baixos e uma rápida resposta às tendências da moda.

Além disso, adotou uma importante estratégia de marketing com campanhas protagonizadas por Kate Moss, Penélope Cruz ou Antoine Griezmann.

Em dezembro de 2023, Andic cedeu pela primeira vez 5% de sua empresa a uma terceira pessoa: seu braço direito, Antonio Ruiz, CEO do grupo.

Jonathan Andic, por sua vez, é vice-presidente do conselho de administração da Mango.

