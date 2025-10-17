Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

ONU avisa que 'levará tempo' para reduzir a fome em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/10/2025 06:50

compartilhe

SIGA

Remediar o cenário de fome na Faixa de Gaza "levará tempo", afirmou nesta sexta-feira (17) o Programa Mundial de Alimentos (PMA), que pediu a abertura de todos os pontos de passagem para este território para "inundá-lo de comida". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Levará tempo para reduzir a fome" constatada no final de agosto pela ONU em parte da Faixa, declarou à imprensa em Genebra a porta-voz do PMA, Abeer Etefa.

"Atualmente dispomos de cinco pontos de distribuição operacionais, mais próximos da população (...) nosso objetivo é implementar 145, para inundar Gaza de comida", acrescentou a porta-voz da agência das Nações Unidas.

ag-apo/avl/an/fp

Tópicos relacionados:

conflito fome gaza hamas israel onu palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay