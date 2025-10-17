China recebe CEOs da Apple e Blackstone em momento de tensão comercial com EUA

Ministros chineses receberam esta semana os CEOs do grupo de tecnologia Apple, Tim Cook, e do fundo de investimentos americano Blackstone, Stephen Schwarzman, em meio ao agravamento da tensão comercial com o governo dos Estados Unidos.

Os executivos destacaram nas reuniões a importância dos investimentos americanos na China e a necessidade de solucionar, por meio do diálogo, as divergências entre as partes, informaram os ministérios.

As tensões entre China e Estados Unidos aumentaram nas últimas semanas devido aos novos controles anunciados por Pequim às exportações relacionadas às terras raras - metais indispensáveis para a indústria tecnológica -, às tarifas e às taxas portuárias bilaterais.

No atual cenário, Tim Cook, que viaja com frequência à China porque grande parte dos produtos da Apple é fabricada no país, foi recebido na quinta-feira (16) pelo ministro do Comércio, Wang Wentao, segundo um comunicado oficial.

Wentao considerou que Pequim e Washington devem "buscar soluções por meio da consulta e do diálogo em igualdade". Também expressou o desejo de que a Apple "intensifique os investimentos" no país asiático.

Segundo o comunicado, Cook considerou "essenciais" as boas relações econômicas entre China e Estados Unidos.

O CEO da Apple se reuniu no mesmo dia com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, principal negociador de Pequim na área comercial.

Cook também se reuniu na quarta-feira com o ministro chinês de Indústria e Tecnologias da Informação, Li Lecheng.

Schwarzman foi recebido na quinta-feira pelo ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, segundo um comunicado publicado pela diplomacia chinesa.

"As relações entre China e Estados Unidos são hoje as relações bilaterais mais importantes do mundo", afirmou Wang ao empresário.

"Uma desconexão ou ruptura das cadeias industriais e de abastecimento não é uma opção realista nem racional", destacou.

O comunicado afirma que Schwarzman expressou a esperança de que China e Estados Unidos "dissipem os mal-entendidos".

