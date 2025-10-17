Bomba destrói carro de jornalista italiano

Uma bomba destruiu na madrugada desta sexta-feira, sem provocar vítimas, o carro de Sigfrido Ranucci, um conhecido jornalista italiano, informou na rede social X o programa de investigação Report, que ele dirige na emissora de televisão pública RAI.

O veículo da filha do jornalista e a fachada de sua casa, que fica 20 quilômetros ao sul de Roma, também sofreram danos.

"A potência da explosão foi tamanha que poderia ter matado alguém que estivesse passando ao lado no momento", informou o Report, que é exibido no terceiro canal da RAI.

Ao lado do texto, o programa publicou um vídeo que mostra o veículo destruído e outro automóvel com danos visíveis.

O incidente foi condenado por vários líderes políticos, começando pela primeira-ministra, Giorgia Meloni, que expressou "plena solidariedade" com o jornalista e criticou um "grave ato de intimidação".

"A liberdade e a independência da informação são valores da nossa democracia aos quais não podemos renunciar, e que continuaremos defendendo", acrescentou Meloni em um comunicado.

Na classificação de 2025 da ONG Repórteres Sem Fronteiras sobre a liberdade de imprensa, a Itália aparece em uma modesta 49ª posição.

