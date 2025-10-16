Jovens homenageiam rapper morto pela polícia durante protesto em Lima

Com velas, flores e cartazes de protesto contra o novo governo peruano, dezenas de jovens homenagearam na noite desta quinta-feira (16) o rapper morto por um policial em Lima durante protestos contra a violência e a classe política.

Eduardo Ruiz, 32, foi baleado na véspera, perto da sede do Congresso, no centro da capital peruana. "Estou aqui para expressar minha indignação pelo assassinato covarde do companheiro Truko. As circunstâncias envolvendo sua morte foram vergonhosas", disse o universitário Solaris Raez, 25.

Um suboficial atirou no manifestante durante o dia de protestos, em que cerca de 100 pessoas ficaram feridas, entre policiais e civis, segundo autoridades. O agente, que foi agredido pela multidão, agiu por conta própria e será afastado, anunciou o general Óscar Arriola, comandante-geral da polícia.

Dezenas de jovens se reuniram na noite de hoje em frente à praça onde Ruiz foi baleado. Eles criticaram o presidente José Jerí, que substituiu Dina Boluarte.

A crise de segurança precipitou a destituição de Dina em um julgamento político expresso no último dia 10. O político de direita José Jerí, 38, que era presidente do Parlamento, assumiu o posto de chefe de Estado até julho de 2026, quando deverá entregar o poder ao candidato que vencer as eleições gerais do próximo ano.

"Garantia de impunidade. Denunciado por agressão sexual", diziam cartazes exibidos por manifestantes. Uma mulher acusou Jerí de agressão sexual em 2024, mas o caso foi arquivado pelo Ministério Público neste ano, por falta de provas.

"O Peru está mergulhado na corrupção por causa desses congressistas, do poder político", criticou a comerciante Ariana Palomino, 30, após acender uma vela. "Nós, jovens, estamos cansados da violência, da corrupção. Cansados das mortes e extorsões diárias."

