Em encontro 'produtivo', Mauro Vieira pede a Rubio que EUA reverta tarifas
O ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira pediu, nesta quinta-feira (16), ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, a reversão das tarifas impostas pelos Estados Unidos em julho, em um encontro "produtivo" na Casa Branca.
A reunião ocorreu dez dias depois do telefonema entre o presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva.
"Reiterei a posição brasileira [...] sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação", declarou Vieira à imprensa na residência do embaixador brasileiro em Washington.
Parte importante das exportações brasileiras aos Estados Unidos está submetida a uma tarifa de 50%, em represália a uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.
"Está mantido o objetivo de que os presidentes [...] se reúnam proximamente. Mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes", acrescentou Vieira.
Também participou da reunião de trabalho o Representante Comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.
"O encontro foi [...] muito produtivo", frisou Mauro Vieira.
Um comunicado conjunto de todos os participantes emitido posteriormente classificou as conversas de "muito positivas".
A economia brasileira tem sofrido com os encargos americanos.
O clima de tensão diplomática entre os dois países é resultado do julgamento e da condenação do ex-presidente Bolsonaro e de investigações abertas contra ativistas brasileiros residentes nos Estados Unidos que denunciam o que consideram um suposto ambiente de repressão à liberdade de expressão no Brasil.
