Em encontro 'produtivo', Mauro Vieira pede a Rubio que EUA reverta tarifas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/10/2025 21:30

O ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira pediu, nesta quinta-feira (16), ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, a reversão das tarifas impostas pelos Estados Unidos em julho, em um encontro "produtivo" na Casa Branca.

A reunião ocorreu dez dias depois do telefonema entre o presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva.

"Reiterei a posição brasileira [...] sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação", declarou Vieira à imprensa na residência do embaixador brasileiro em Washington.

Parte importante das exportações brasileiras aos Estados Unidos está submetida a uma tarifa de 50%, em represália a uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

"Está mantido o objetivo de que os presidentes [...] se reúnam proximamente. Mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes", acrescentou Vieira.

Também participou da reunião de trabalho o Representante Comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

"O encontro foi [...] muito produtivo", frisou Mauro Vieira.

Um comunicado conjunto de todos os participantes emitido posteriormente classificou as conversas de "muito positivas".

A economia brasileira tem sofrido com os encargos americanos.

O clima de tensão diplomática entre os dois países é resultado do julgamento e da condenação do ex-presidente Bolsonaro e de investigações abertas contra ativistas brasileiros residentes nos Estados Unidos que denunciam o que consideram um suposto ambiente de repressão à liberdade de expressão no Brasil.

