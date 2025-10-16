Assine
Jornalista de meio estatal russo morre na Ucrânia

16/10/2025 21:30

Um correspondente de um meio estatal russo morreu em um ataque de drone na parte da região ucraniana de Zaporizhzhya ocupada por Moscou, informou na quinta-feira (16) sua agência, RIA Novosti.

"O correspondente militar da RIA Novosti, Ivan Zuev, morreu na região de Zaporizhzhya e seu colega Yuri Voitkevich ficou gravemente ferido", indicou o meio, ao acrescentar que Zuev faleceu "como resultado de um ataque de um drone ucraniano".

O repórter falecido trabalhava para a RIA Novosti há vários anos e havia recebido várias condecorações, acrescentou a agência.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia expressou suas condolências pela morte de Zuev e desejou a pronta recuperação de seu colega ferido.

O fotógrafo de imprensa francês Antoni Lallican morreu em um ataque de um drone russo há duas semanas no leste da Ucrânia e o ucraniano Georgii Ivanchenko ficou ferido.

Segundo a Unesco e organizações profissionais, mais de 20 comunicadores morreram desde que a Rússia lançou sua ofensiva em grande escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Entre eles, o jornalista de vídeo da AFP Arman Soldin, morto em um ataque com foguetes em 2023.

