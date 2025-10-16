Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Guarda Nacional é mobilizada em Memphis por ordem de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/10/2025 19:45

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a mobilização de tropas da Guarda Nacional em Memphis, Tennessee, para ajudar as autoridades da cidade, informou nesta quinta-feira (16) o departamento militar estadual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trump implementou a mobilização de efetivos militares nas ruas de três cidades — Los Angeles, Washington e Memphis — enquanto a Justiça conseguiu bloquear, por ora, esse mesmo movimento em Portland e Chicago.

"Os homens e mulheres da Guarda Nacional do Tennessee estão colaborando com tarefas como patrulhas de segurança comunitária, segurança local e controle de trânsito em apoio aos esforços contínuos para reduzir o crime e promover a segurança pública em Memphis", disse o Departamento Militar do estado.

As tropas estão "sob ordens federais do presidente e autorização do governador [republicano do Tennessee] Bill Lee", acrescentou o departamento.

Depois que a mobilização em Portland foi bloqueada temporariamente por um tribunal, Trump considerou o uso da Lei de Insurreição, que permite ao presidente utilizar o Exército dentro dos Estados Unidos para reprimir rebeliões.

Um tribunal federal de apelações confirmou nesta quinta a suspensão do envio de tropas da Guarda Nacional a Chicago e arredores, alegando que a administração Trump não conseguiu demonstrar que as condições nessa cidade de Illinois, a terceira maior dos Estados Unidos, justificassem a medida.

Trump tem sido acusado de um autoritarismo crescente ao tentar deportar imigrantes em situação irregular por meio de batidas realizadas por agentes federais armados e mascarados, o que provocou acusações de abusos de direitos e detenções ilegais.

wd/sla/cjc/db/rpr/am

Tópicos relacionados:

eua memphis militares politica tropas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay