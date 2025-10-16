Wall Street fecha em baixa por preocupação bancária e tensão com a China

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (16), devido a preocupações com a estabilidade financeira dos bancos regionais americanos e com o futuro da relação comercial entre Washington e Pequim.

O índice Dow Jones caiu 0,65%, o Nasdaq recuou 0,47% e o S&P 500 fechou em baixa de 0,63%. "Observa-se um começo de preocupação com a atividade de empréstimos (...) e a fragilidade se concentra em torno dos bancos regionais", explicou Angelo Kourkafas, da empresa Edward Jones.

O Zions Bancorporation caiu 13,14%, após anunciar um prejuízo considerável relacionado a dois empréstimos em sua divisão californiana. Já o Western Alliance retrocedeu 10,88%, após informar que enfrenta um tomador fraudulento.

O restante do setor financeiro, que brilhou no começo da semana com seus resultados trimestrais, também fechou no vermelho, como o Bank of America (-3,52%), JPMorgan Chase (-2,24%) e Wells Fargo (-2,86%).

O mercado americano também se mostrou cauteloso devido à tensão comercial entre Pequim e Washington, "que gera muitas incertezas", ressaltou Kourkafas.

ni/nth/cr/dg/cr/db/lb/am