Hamilton classifica rumores sobre Horner como uma 'distração' para Ferrari

Lewis Hamilton afirmou nesta quinta-feira (16) que os rumores que vinculam Christian Horner à Ferrari são infundados e uma "distração" para a equipe, que busca sua primeira vitória do ano no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 deste fim de semana.

Em declarações no paddock do Circuito das Américas, em Austin, Texas, antes da corrida de domingo, o sete vezes campeão mundial disse estar ciente dos rumores que circulam na mídia italiana, mas que não fazia ideia de onde eles surgiram.

O britânico Horner tem buscado voltar à Fórmula 1 após ter sido demitido em julho, depois de duas décadas de grande sucesso à frente da equipe Red Bull.

Atualmente, ele desfruta de um período de descanso após ter acordado os termos de sua saída do time de Milton Keynes. Horner também foi relacionado a equipes como Aston Martin e Haas, entre outras.

O atual chefe da Ferrari, o francês Fred Vasseur, assinou uma extensão de contrato no início desta temporada e foi fundamental para a contratação de Hamilton pela Scuderia neste ano.

"Não sei de onde surgiram os rumores, então não posso esclarecer muito sobre isso, mas é um pouco incômodo para nós como equipe", disse Hamilton.

"A equipe deixou clara sua posição ao renovar com Fred, e tanto ele quanto eu, e toda a equipe, estamos trabalhando muito duro pelo futuro do time", acrescentou.

Hamilton, de 40 anos, afirmou que o progresso da Ferrari nesta temporada tem sido subestimado, já que a equipe melhorou seu desempenho enquanto ainda persegue sua primeira vitória e o primeiro pódio do multicampeão britânico.

"Essas coisas, naturalmente, não ajudam", acrescentou Hamilton, cinco vezes vencedor no circuito de Austin, embora não vença uma corrida desde julho de 2024.

A Ferrari conseguiu um memorável dobradinha na corrida do ano passado em Austin.

"Sei que todos na fábrica estão trabalhando muito duro e estão muito focados", afirmou. "Para mim, trata-se de tentar manter a concentração no objetivo que temos pela frente e de trabalhar no carro do próximo ano".

"Estamos tentando estabelecer as bases este ano para que na próxima temporada possamos ter uma execução melhor e um desempenho geral superior", continuou. "Por isso, estamos realizando muitas reuniões e tentando garantir que todos sigamos na direção certa".

str/iwd/dmc/raa/iga/am