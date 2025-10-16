Tribunal dos EUA confirma suspensão do envio da Guarda Nacional para Chicago

Um tribunal federal de apelações confirmou nesta quinta-feira (16) a suspensão do envio de tropas da Guarda Nacional para a cidade de Chicago, negando um pedido do governo americano.

Os três juízes do tribunal determinaram que o governo de Donald Trump não demonstrou que as condições na terceira maior cidade dos Estados Unidos justificam o envio de tropas.

"Mesmo após ter considerado com grande deferência a avaliação das circunstâncias pelo presidente, não vemos provas suficientes de uma rebelião ou risco de rebelião em Illinois", destacou o tribunal. "As ações enérgicas, sustentadas e, ocasionalmente, violentas dos manifestantes em protesto contra as políticas e ações migratórias do governo federal não constituem, por si sós, um risco de rebelião contra a autoridade do governo."

Illinois e a cidade de Chicago entraram com uma ação judicial para bloquear o envio das tropas, uma medida também tomada por autoridades do estado do Oregon para impedir o envio de tropas da Guarda Nacional para Portland.

O estado da Califórnia, também governado por democratas, entrou com uma ação depois que Trump enviou tropas para Los Angeles - no começo do ano - com o objetivo de reprimir manifestações motivadas pela ofensiva do governo contra os imigrantes sem documentos.

Um juiz distrital declarou ilegal o uso extraordinário da Guarda pelo governo americano, mas uma corte de apelações permitiu posteriormente que a mobilização continuasse.

