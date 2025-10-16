Assine
Sul-coreano do PSG Lee Kang-in é eleito melhor jogador internacional asiático

16/10/2025 18:19

O meio-campista e atacante do PSG Lee Kang-in, que não é titular sob o comando do técnico espanhol Luis Enrique, foi eleito nesta quinta-feira (16) o melhor jogador internacional asiático de 2025 durante a cerimônia do "AFC Awards", organizada pela Confederação Asiática de Futebol.

Com 49 partidas em todas as competições, 7 gols e seis assistências na temporada passada pelo PSG, o sul-coreano de 24 anos conquistou o prêmio destinado apenas a jogadores asiáticos que atuam em clubes fora da Ásia.

Embora não seja titular habitual na equipe de Luis Enrique, o ex-jogador do Valencia e do Mallorca recebe minutos em campo por poder desempenhar várias funções: no meio-campo, como atacante pelas pontas e até como falso 9. Ele marcou um gol na Supercopa da Europa contra o Tottenham (2-2; 4-3 nos pênaltis).

Lee Kang-in soma 10 gols em suas 42 partidas pela seleção da Coreia do Sul.

