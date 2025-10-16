Assine
Zelensky diz esperar que acordo em Gaza ajude a encerrar guerra Rússia-Ucrânia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/10/2025 17:46

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse nesta quinta-feira (16) em Washington que espera que o acordo de paz no Oriente Médio contribua para acabar com a guerra em seu país.

"Amanhã está programada uma reunião com o presidente [americano Donald] Trump, e esperamos que o iniciativa para conter o terrorismo e a guerra que teve sucesso no Oriente Médio contribua para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia", afirmou no X. 

O líder ucraniano chegou nesta quinta-feira a Washington para negociar um novo fornecimento de armas com seu homólogo americano, incluindo mísseis Tomahawk de longo alcance.

Em uma ligação de negociação realizada mais cedo com Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o fornecimento dessas armas a Kiev colocaria em risco qualquer acordo de paz.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua israel palestinos russia ucrania

