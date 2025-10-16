British Library reimprime cartão de associado de Oscar Wilde, expulso por homossexualidade

A British Library entregará nesta quinta-feira (16) ao neto de Oscar Wilde um cartão de associado da instituição em nome do famoso escritor irlandês, 130 anos depois de ele ter sido retirado devido à sua condenação por homossexualidade.

Em 1895, o conselho de administração da famosa biblioteca londrina expulsou Oscar Wilde após sua condenação à prisão por "indecência grave", em uma época em que as relações homossexuais eram ilegais.

A British Library anunciou em junho que prestaria homenagem ao escritor reimprimindo esse cartão, com uma foto do autor de "O Retrato de Dorian Gray".

O cartão será entregue a Merlin Holland, neto de Oscar Wilde, nesta quinta-feira à noite, durante uma cerimônia organizada na biblioteca.

"A entrega de seu cartão é um belo gesto de desculpa, e tenho certeza de que seu espírito ficará comovido e encantado", declarou Merlin Holland, que está lançando uma biografia de seu ilustre avô.

Intitulado "After Oscar: The Legacy of a Scandal" (Depois de Oscar: o legado de um escândalo, tradução livre), o livro aborda a reabilitação póstuma do autor, cuja carreira terminou em desgraça e pobreza após ser condenado a dois anos de prisão.

Wilde morreu em Paris em novembro de 1900, aos 46 anos.

A homossexualidade foi descriminalizada em 1967 na Inglaterra e no País de Gales, e posteriormente na Escócia e na Irlanda do Norte, no início da década de 1980.

