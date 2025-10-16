Assine
Internacional

Trump ameaça 'matar' membros do Hamas se execuções em Gaza não pararem

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/10/2025 14:55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira (16) "ir e matar" os membros do Hamas em Gaza se o movimento islamista palestino "continuar matando gente" naquele território palestino.

"Se o Hamas continuar matando gente em Gaza, o que não estava previsto no acordo [para um cessar-fogo com Israel], não teremos outra opção senão ir e matá-los", escreveu o presidente americano em sua rede Truth Social.

O Hamas divulgou na terça-feira um vídeo que mostrava execuções sumárias de supostos "colaboradores" em plena rua na Cidade de Gaza.

conflito

