Trump anuncia reunião com Putin em Budapeste após telefonema com 'grande progressos'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/10/2025 14:44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (16) que se reunirá com seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Budapeste, sem especificar uma data, após uma conversa por telefone na qual garantiu que houve "grandes progressos". 

"Decidimos que uma reunião de nossos assessores de alto nível ocorrerá na próxima semana. As reuniões iniciais serão lideradas pelo secretário de Estado, Marco Rubio, em nome dos Estados Unidos, juntamente com outras pessoas ainda a serem designadas. Um local será escolhido", anunciou ele em sua rede Truth Social.

"Em seguida, o presidente Putin e eu nos reuniremos em um local já combinado, Budapeste, na Hungria, para ver se podemos pôr fim a esta guerra 'inglória' entre Rússia e Ucrânia", escreveu o presidente americano.

aue/jz/mr/aa/am

