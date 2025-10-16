Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Spotify e grandes gravadoras vão desenvolver conteúdos 'responsáveis' de IA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/10/2025 12:59

compartilhe

SIGA

A plataforma de música online Spotify selou um acordo com as empresas fonográficas mais importantes do mundo para o desenvolvimento de produtos responsáveis de inteligência artificial (IA), controlados por artistas que poderão lucrar com eles.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acordo, anunciado nesta quinta-feira (16), inclui proporcionar a artistas e selos fonográficos ferramentas que lhes permitam publicar seu próprio conteúdo de IA em um marco predefinido e obter uma compensação.

Segundo um comunicado de imprensa publicado nesta quinta-feira, a aliança inclui as três gravadoras dominantes (Sony Music, Universal Music e Warner Music), assim como o selo francês Believe. 

Com a onda de IA generativa, as faixas criadas total ou parcialmente com inteligência artificial estão inundando as plataformas de streaming. 

O conteúdo de IA costuma ser gerado a partir de plataformas como Suno e Udio e seus modelos se baseiam em músicas existentes, cujos autores e intérpretes não recebem compensação.

Embora várias denúncias tenham sido apresentadas para pôr fim ou regular estas práticas, não há jurisprudência a respeito.

O Spotify, assim como a maioria dos principais serviços de streaming, com exceção do Deezer, omite a identificação clara e sistemática de temas criados integralmente com IA. 

O Spotify oferecerá a autores, intérpretes ou titulares de direitos a opção de se excluírem do programa. 

"As ferramentas de IA que estamos desenvolvendo não substituirão a criatividade artística humana", mas "darão aos artistas novas oportunidades criativas" e novas formas de "se conectar com os fãs", assegurou a empresa. 

Se a indústria fonográfica se mantiver à margem desta iniciativa, "a inovação na IA será desenvolvida em outros lugares, sem direitos, sem consentimento e sem compensação", assegurou.

you/nor/yk/dg/mr/mvv/aa

Tópicos relacionados:

eua ia musica streaming

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay