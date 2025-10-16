Assine
Federação Internacional de Tênis será renomeada 'World Tennis' em 2026

16/10/2025 12:49

A Federação Internacional de Tênis (ITF) mudará seu nome em 2026 para "World Tennis", anunciou nesta quinta-feira (16) o órgão responsável, entre outras coisas, pela organização do torneio olímpico, da Copa Davis e da Copa Billie Jean King.

Fundada em 1913 em Paris como "International Lawn Tennis Federation", a organização adotou seu nome atual em 1977. 

Com o novo nome, aprovado por uma "maioria esmagadora" das federações nacionais membros da ITF, a entidade busca "refletir melhor o papel da organização", de acordo com um comunicado à imprensa divulgado nesta quinta-feira.

"Essa mudança proporcionará uma identidade mais clara" para a ITF e "alinhará a marca com outros grandes órgãos reguladores do esporte global", como a World Athletics para o atletismo ou a World Aquatics para a natação. 

A ITF é um dos sete órgãos reguladores do tênis mundial, juntamente com a ATP (circuito masculino), a WTA (circuito feminino) e os organizadores dos quatro torneios do Grand Slam: o Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos.

