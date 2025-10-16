Assine
Colaborador próximo de Giorgio Armani é nomeado diretor do grupo

16/10/2025 12:27

O diretor-geral adjunto da Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci, substituirá o fundador, falecido em setembro, à frente do grupo, anunciou a empresa nesta quinta-feira (16) em um comunicado.

Marsocci, de 61 anos, ingressou na Armani em 2003 e dirigiu as atividades da empresa na América do Norte antes de se tornar diretor adjunto a partir de 2019.

O conselho de administração da empresa dedicada à moda, decoração e setor imobiliário "adquirirá sua forma definitiva nas próximas semanas", "uma vez concluídos os trâmites e a execução do testamento" de Giorgio Armani, indicou o grupo.

Esta primeira nomeação é uma "importante confirmação da vontade unânime da família Armani de dar continuidade ao projeto que Giorgio Armani construiu e apoiou durante 50 anos" e deve permitir "iniciar uma nova etapa sem interrupções", acrescentou.

Em seu testamento, Giorgio Armani pediu a seus herdeiros que, a médio prazo, cedessem seu império a um gigante do luxo como a LVMH ou a L'Oréal.

O parceiro e braço direito de Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, assim como seus dois sobrinhos, serão responsáveis por tomar essas decisões, na qualidade de acionistas da fundação Armani.

De acordo com Leo Dell'Orco, presidente do conselho de administração da empresa citado no comunicado, Giuseppe Marsocci foi escolhido por "sua experiência profissional internacional, seu profundo conhecimento do setor e da empresa, sua discrição, sua lealdade e seu espírito de equipe, além de sua proximidade com o Sr. Armani nos últimos anos".

"Trata-se de um projeto de extraordinária importância, de continuidade e valorização de uma das marcas 'Made in Italy' mais prestigiadas do mundo", declarou Marsocci, também citado no comunicado.

