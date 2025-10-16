Assine
Brasil jogará amistosos contra Senegal e Tunísia em novembro na Europa

16/10/2025 11:56

A Seleção Brasileira enfrentará Senegal e Tunísia em novembro, em amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (16).

A equipe jogará contra Senegal no Emirates Stadium, em Londres e, três dias depois, contra a Tunísia no estádio Pierre-Mauroy, em Lille, no nordeste da França.

"A escolha dos adversários faz parte do planejamento" da comissão técnica do treinador italiano Carlo Ancelotti de "medir forças contra seleções africanas antes da Copa do Mundo de 2026", declarou a CBF em um comunicado.

Ancelotti, que assumiu o comando da Seleção em junho, quer testar o elenco em preparação ao mundial do próximo ano nos Estados Unidos, México e Canadá.

A equipe enfrentou seleções asiáticas em seus dois últimos amistosos, com uma vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul em Seul, na sexta-feira da semana passada, e uma derrota inédita por 3 a 2 para o Japão em Tóquio, na terça-feira.

"Em março de 2026, o objetivo é que os rivais sejam europeus", indicou a CBF.

Embora tenha garantido vaga para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira foi irregular nas classificatórias, terminando na quinta posição na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com 28 pontos.

Foram quatro técnicos ao longo do caminho: o interino Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Ancelotti.

