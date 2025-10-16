Trump e Putin têm conversa por telefone marcada para esta quinta-feira
Uma conversa telefônica está marcada para esta quinta-feira (16) entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, informou à AFP um funcionário de alto escalão da Casa Branca.
A ligação, antecipada pelo site Axos, ocorrerá um dia antes da visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à Casa Branca.
Zelensky solicitou mísseis de cruzeiro Tomahawk a Trump para uso na guerra que seu país mantém com a Rússia.
