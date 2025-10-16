Putin diz que Rússia segue sendo 'um dos principais produtores de petróleo', apesar das pressões

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, nesta quinta-feira (16), que seu país continua entre os principais produtores de petróleo do mundo, apesar do que ele classificou como práticas anticompetitivas "injustas".

Em uma conferência sobre energia realizada em Moscou, Putin afirmou que os países europeus prejudicaram suas próprias economias ao limitar as exportações de gás russo e criticou as restrições das potências ocidentais à importação de equipamentos para a Rússia.

Putin não mencionou a pressão dos Estados Unidos sobre a China e a Índia para que deixem de comprar petróleo e gás da Rússia.

"A Rússia mantém sua posição como um dos principais produtores de petróleo, apesar do uso de mecanismos de concorrência desleais contra nós", declarou Putin.

"Representamos aproximadamente 10% da produção mundial e esperamos que, no final do ano, nosso país tenha produzido 510 milhões de toneladas de petróleo", acrescentou.

O presidente americano, Donald Trump, pressiona a China e a Índia a pararem de comprar hidrocarbonetos da Rússia, a fim de reduzir os rendimentos que Moscou utiliza para financiar a guerra na Ucrânia.

Trump afirmou, na quarta-feira (15), que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu que deixará de comprar petróleo russo, mas a Índia não confirmou esta declaração.

Nesta quinta-feira, a China defendeu como "legítimas" suas compras de petróleo russo e qualificou as pressões de Trump como tentativa de "intimidação".

bur/an/sag/rm/mvv