PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

=== VENEZUELA EUA DIPLOMACIA ===

CARACAS:

Trump autoriza operações da CIA contra Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou nesta quarta-feira (15) operações da CIA contra a Venezuela e disse que estava considerando realizar ataques em terra contra cartéis do tráfico de drogas no país sul-americano.

(EUA Venezuela conflito diplomacia, 760 palavras

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Netanyahu enfatiza determinação para obter retorno de todos os reféns falecidos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quinta-feira (16) que está "determinado" a conseguir o retorno de todos os reféns que faleceram em cativeiro, sob o poder do Hamas, após as ameaças de seu ministro da Defesa de retomar a ofensiva em Gaza.

(Israel palestinos conflito diplomacia, 790 palavras

=== PERU CONFLITO ===

LIMA:

Protesto contra novo governo do Peru deixa um morto em mais de 100 feridos

Uma pessoa morreu e mais de 100 ficaram feridas nos confrontos registrados na quarta-feira à noite no centro de Lima, durante um grande protesto liderado por jovens contra o Congresso e o governo que tomou posse recentemente.

(Peru governo política manifestação confrontos, 540 palavras

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTA CRUZ:

Setor agrícola da Bolívia aguarda mudança de governo para reativar produção

No celeiro da Bolívia, os tratores continuam operando, apesar da falta de diesel. Às vésperas do segundo turno presidencial, Santa Cruz aguarda ansiosamente o próximo governo para acabar com a sede por combustível e reativar a produção.

(Bolívia eleições economia agricultura, 470 palavras

FULLERTON:

Simulador ajuda californianos a se prepararem para terremoto devastador

Randy Baxter se segura firmemente enquanto um simulador lhe mostra o poder de um terremoto de magnitude 7.

(EUA meio ambiente geologia terremoto Califórnia, 500 palavras

-- EUROPA

PARIS:

Primeiro-ministro francês sobrevive a duas moções de censura

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, superou nesta quinta-feira (16) duas moções de censura no Parlamento, poucos dias após propor a suspensão de uma reforma crucial do presidente Emmanuel Macron para não agravar ainda mais a crise política.

(França orçamento governo política parlamento, 550 palavras

VATICANO:

Vítimas de abuso ainda enfrentam retaliação da Igreja, diz comissão do Vaticano

As vítimas de abuso sexual por parte do clero continuam sofrendo retaliações "perturbadoras" dos líderes da Igreja católica por denunciarem estes casos, revelou uma comissão do Vaticano nesta quinta-feira (16).

(Vaticano religião igreja infância)

ROMA:

Morte de milhões de pessoas vítimas da fome é um 'fracasso coletivo', diz o papa

O papa Leão XIV criticou nesta quinta-feira (16) o fato de que milhões de pessoas no mundo passam fome e atacou "uma economia sem alma", que precisa de uma revisão das prioridades e dos modos de vida.

(Vaticano fome religião PMA Papa ONU alimentos

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

A mão de obra precária e invisível por trás da IA generativa

Para que a inteligência artificial generativa realize um relatório de autópsia, trabalhadores em situação precária devem classificar e identificar milhares de imagens de crimes. Do Quênia à Colômbia, os anotadores de dados são cada vez mais numerosos e lutam para melhorar suas condições de trabalho.

(Tecnologia emprego IA empresas internet, 1550 palavras

WASHINGTON:

Música de Adele em homenagem a Charlie Kirk é outro caso de excessos da IA

"Obrigado, Adele, é uma música magnífica". Mensagens como essa podem ser lidas entre as centenas de comentários publicados em um vídeo do YouTube que presta homenagem a Charlie Kirk, o ativista conservador assassinado em 10 de setembro.

(EUA desinformação política IA música, 500 palavras

=== ESPORTES ===

KATMANDU:

Kanchha Sherpa, último sobrevivente dos pioneiros do Everest, morre aos 92 anos

O nepalês Kanchha Sherpa, o último sobrevivente da expedição que levou pela primeira vez o ser humano ao topo do Everest em 1953, morreu nesta quinta-feira (16) aos 92 anos.

(Nepal montanhas turismo alpinismo, 500 palavras

