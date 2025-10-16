Assine
A indireta da Embaixada da França aos EUA sobre ‘parceria forte’ com o Brasil

Enquanto Trump pressiona Brasil, Embaixada da França em Brasília publicou vídeo no Instagram exaltando ‘parceria forte’ entre os dois países

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
16/10/2025 09:50

A indireta da Embaixada da França aos EUA sobre ‘parceria forte’ com o Brasil
Em meio ao tarifaço e pressões do governo Donald Trump sobre o governo e o STF, a Embaixada da França no Brasil aproveitou para mandar uma indireta aos Estados Unidos no Instagram.

Nessa segunda-feira, 11, a página da representação francesa divulgou um vídeo curto com imagens que incluem um abraço de Lula e Emmanuel Macron e reuniões entre representantes dos dois governos. 

“Tem país que não tem parceria forte com o Brasil… que pena que não é o meu caso”, escreveu a Embaixada da França, sem citar a crise com os EUA, ao som da música “Amor traumatizado”.

Na legenda, a publicação disse que “França e Brasil compartilham valores, projetos e sonhos. Da ciência à cultura, do clima à educação: seguimos juntos por um futuro comum”.

Lula e Macron são próximos desde o início do governo do petista. Nos próximos dias, entre 18 e 23 de agosto, Brasília terá a temporada França-Brasil 2025, com debates, espetáculos e shows.

