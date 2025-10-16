Parlamento da Grécia aprova reforma que permite jornada de trabalho de 13 horas

O Parlamento da Grécia aprovou, nesta quinta-feira (16), uma reforma polêmica que permitiria jornadas de trabalho de 13 horas em circunstâncias excepcionais.

Os deputados debateram durante dois dias o projeto de lei, proposto pelo governo conservador, em meio a duras críticas dos sindicatos e dos partidos da oposição.

Os sindicatos organizaram duas greves gerais contra a reforma neste mês, a mais recente na terça-feira, na qual milhares de trabalhadores protestaram contra uma medida "digna da Idade Média", segundo o partido de esquerda Syriza.

O Syriza se negou a participar da votação e o porta-voz de sua bancada parlamentar, Christos Giannoulis, chamou o projeto de "monstruosidade legislativa".

O governo insiste que a jornada de trabalho de 13 horas é opcional, afeta apenas o setor privado e pode ser aplicada apenas até 37 dias por ano.

Os sindicatos e a oposição, no entanto, denunciam que os trabalhadores que se recusarem a trabalhar mais horas enfrentarão o risco de demissão.

A nova medida permite que os trabalhadores cumpram jornadas mais longas para um único empregador, já que aqueles com vários empregos já podiam trabalhar mais horas no país, onde a economia se recuperou desde a grande crise financeira, mas ainda é marcada pelos baixos salários.

Segundo a agência Eurostat, os gregos trabalham em média 39,8 horas por semana, contra a média de 35,8 horas da União Europeia.

