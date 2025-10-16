Reunião Zelensky-Trump ase centrará en misiles de largo alcance Tomahawk

O principal tema da reunião de sexta-feira (17) entre os presidentes Volodimir Zelensky e Donald Trump será a possível entrega de mísseis americanos de longo alcance Tomahawk à Ucrânia, informou à AFP uma fonte do governo de Kiev.

A fonte indicou que os dois presidentes também abordarão "a questão dos Patriot", as baterias de defesa antiaérea dos Estados Unidos.

Zelensky deve chegar a Washington nesta quinta-feira (16) e tem reuniões programadas com representantes das indústrias de defesa.

Com os empresários, ele pretende discutir "quando as entregas seriam realmente possíveis", declarou.

As relações entre os dois mandatários melhoraram desde fevereiro, quando Trump e Zelensky tiveram uma reunião tensa na Casa Branca.

Desde então, Trump endureceu o tom com o presidente russo, Vladimir Putin, após o impasse nas negociações para acabar com mais de três anos de guerra.

Funcionários de alto escalão do governo ucraniano que visitaram Washington esta semana se reuniram com representantes dos fabricantes de armas dos Estados Unidos, incluindo a Raytheon, que produz mísseis Tomahawk.

Segundo a fonte da administração ucraniana, os executivos "precisam de um sinal político".

A Rússia, que invadiu a ex-república soviética em fevereiro de 2022, advertiu que o envio dos mísseis de longo alcance à Ucrânia implicaria a ruptura de suas relações com os Estados Unidos e aprofundaria a tensão.

