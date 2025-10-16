Morte de milhões de pessoasm vítimas da fome é um 'fracasso coletivo', diz o papa

O papa Leão XIV criticou nesta quinta-feira (16) o fato de que milhões de pessoas no mundo passam fome e atacou "uma economia sem alma", que precisa de uma revisão das prioridades e dos modos de vida.

"Em uma época em que a ciência prolongou a expectativa de vida, a tecnologia aproximou continentes e o conhecimento abriu horizontes antes inimagináveis, permitir que milhões de seres humanos vivam e morram vítimas da fome é um fracasso coletivo, uma aberração ética e um pecado histórico", afirmou em um discurso na FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura).

