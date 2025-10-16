Israel identifica restos mortais de dois reféns devolvidos pelo Hamas

O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira (16) que identificou os restos mortais dos reféns Inbar Hayman e Mohamad al Atrash, entregues na noite de quarta-feira pelo movimento islamista Hamas.

Desde segunda-feira, sob um acordo de cessar-fogo promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Hamas entregou a Israel 20 reféns sobreviventes em troca de quase 2.000 detentos palestinos libertados das penitenciárias israelenses.

Além disso, o movimento islamista devolve gradualmente os restos mortais dos sequestrados que faleceram em cativeiro aos quais, afirma, conseguiu ter acesso.

"Após finalizar o processo de identificação (...) representantes do Exército israelense informaram às famílias de Inbar Hayman e do sargento Mohamad al Atrash que seus corpos foram repatriados para que sejam enterrados", informaram as Forças Armadas em um comunicado.

Inbar Hayman, uma artista grafiteira natural de Haifa, conhecida pelo pseudônimo Pink, tinha 27 anos quando foi assassinada no festival de música eletrônica Nova durante o ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

O corpo foi levado para Gaza, assim como o do sargento Al Atrash, um beduíno de 39 anos que morreu em combate naquele dia. Pai de 13 filhos, ele morava no vilarejo de Moulada, no deserto de Neguev.

"Em nome de todos os serviços de defesa, transmito minhas condolências às famílias", escreveu o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, na rede social X.

"Inbar foi sequestrada no festival Nova e assassinada pelos mercenários do Hamas em 7 de outubro, e Mohamad caiu em combate após defender os soldados da divisão com heroísmo supremo", acrescentou.

"O governo israelense compartilha a profunda dor das famílias Hayman e Al Atrash, assim como a de todas as famílias dos reféns falecidos", afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um comunicado.

Katz afirmou na quarta-feira que o país retomaria os combates em Gaza se o Hamas não respeitasse o acordo de cessar-fogo, ao considerar que o grupo islamista não havia devolvido os restos mortais de todos os reféns que faleceram em cativeiro.

