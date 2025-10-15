Argentina vence Colômbia e vai enfrentar Marrocos na final do Mundial Sub-20
Depois de 18 anos do sexto e último título, a Argentina está de volta à final do Mundial Sub-20, na qual enfrentará o Marrocos, ao derrotar a Colômbia por 1 a 0 nesta quarta-feira (14), em Santiago do Chile.
Em um jogo tenso e emocionante no Estádio Nacional, a seleção argentina conseguiu a vitória com um gol do atacante Mateo Silvetti no segundo tempo (72').
Gianluca Prestianni arrancou desde o meio-campo, avançou pela direita e passou para Silvetti tirar o zero do placar batendo firme no pé da trave.
"Sabíamos que não éramos os favoritos, que a Colômbia ia ganhar tudo, mas estávamos determinados a vencer o jogo e foi assim que conseguimos o gol", disse Prestianni após a vitória argentina.
Com pouco tempo para reagir, os colombianos buscaram o empate, mas não conseguiram encontrar espaços na sólida defesa 'albiceleste'.
Maior vencedora do Mundial Sub-20, a Argentina vai para sua oitava final do torneio. A última foi em 2007, quando a seleção liderada por Sergio 'Kun' Agüero derrotou a República Tcheca por 2 a 1.
O jogo valendo o título será no próximo domingo, também no Estádio Nacional de Santiago, contra o Marrocos, que na outra semifinal bateu a França nos pênaltis (5-4, após empate em 1 a 1 em 120 minutos).
Escalações:
Argentina: Santino Barbi - Julio Soler, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Dylan Gorosito (Santiago Fernández, 85') - Valentino Acuña (Tobías Andrada, 45'), Milton Delgado, Ian Subiabre (Mateo Silvetti, 45'), Gianluca Prestianni (Santino Andino, 90') - Alejo Sarco. Técnico: Diego Placente.
Colômbia: Jordan García - Julián Bazán (Luis Miguel Landazuri, 79'), Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala - Kéner González, Joel Romero, Elkin Rivero (Royner Benítez, 74') - Óscar Perea, Emilio Aristizábal, Joel Canchimbo (Jhon Rentería, 36'). Técnico: César Torres.
