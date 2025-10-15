Assine
Início Internacional
Internacional

EUA realiza terceira execução em uma semana

15/10/2025 22:00

Um homem condenado por estupro e assassinato foi executado por injeção letal nesta quarta-feira (15) no Mississippi, na terceira execução realizada nos Estados Unidos nesta semana.

Charles Crawford, de 59 anos, foi condenado à morte pelo estupro e assassinato, em 1994, de Kristy Ray, uma estudante universitária de 20 anos.

A execução ocorreu às 18h locais (20h no horário de Brasília) na Penitenciária Estadual do Mississippi.

Outros dois condenados à morte foram executados na terça-feira, na Flórida e no Missouri, também por injeção letal.

Outra execução está programada para esta sexta-feira.

Trata-se de Richard Djerf, de 55 anos, que será executado no Arizona pelos assassinatos brutais, em 1993, de quatro membros de uma família de Phoenix.

Até agora este ano, 38 execuções já foram realizadas nos Estados Unidos, o número mais alto desde 2013, quando 39 presos foram executados.

A Flórida realizou a maior quantidade de execuções (14), seguida por Texas (5), Carolina do Sul (4) e Alabama (4).

Trinta e duas delas foram feitas por injeção letal, duas por fuzilamento e quatro por hipoxia de nitrogênio.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos, enquanto outros três (Califórnia, Oregon e Pensilvânia) mantêm moratórias em vigor.

