Marrocos bate França nos pênaltis e vai à final do Mundial Sub-20
compartilheSIGA
Marrocos vai disputar pela primeira vez a final do Mundial Sub-20, depois de bater a França nos pênaltis por 5-4, após empate em 1 a 1 em 120 minutos nesta quarta-feira (15), em jogo em que os 'Leões do Atlas' colocaram seu terceiro goleiro em campo.
A estratégia marroquina de dar oportunidade ao goleiro Abdelhakim Mesbahi para a disputa de pênaltis deu certo, já que ele defendeu a cobrança de Djylian N'guessan.
Gady Beyuku também desperdiçou para a França ao acertar a trave, enquanto Mohamed Hamony foi o único que perdeu pelo Marrocos.
Com a bola rolando, a seleção marroquina abriu o placar aos 32 minutos com um gol contra o goleiro Lisandru Olmeta em lance inusitado. O atacante cobrou pênalti e a bola bateu na trave e no jogador francês antes de entrar.
O empate dos 'Bleus' veio no segundo tempo, quando Moustapha Dabo arrancou pela direita e tocou para o atacante Lucas Michal, que só precisou empurrar a bola para as redes (59').
A final do Mundial Sub-20 será no próximo domingo, no Estádio Nacional de Santiago do Chile, e o Marrocos aguarda o vencedor do duelo entre Colômbia e Argentina para conhecer seu adversário.
Escalações:
Marrocos: Yanis Benchaouch (Ibrahim Gomis, 64' - Abdelhakim Mesbahi, 120'+5) - Taha Majni (Younes Elbahraoui, 120'+1), Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani - Naim Byar, Yassine Khalifi - Othmane Maamma (Mohamed Hamony, 120'+1), Houssam Essadak (Saad El Haddad, 58'), Gessime Yassine (Ilias Boumassaaoudi, 120'+1)- Yassir Zabiri. Técnico: Mohamed Ouahbi.
França: Lisandru Olmeta - Gady-Pierre Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault (Steven Baseya, 111') - Andrea Le Borgne (Tadjidine Mmadi, 46'), Fode Sylla (Moustapha Dabo, 46'), Mayssam Benama (Gabin Bernardeau, 120'+3) - Ilane Toure (Djylian Nguessan, 90'), Anthony Bermont (Rabby Nzingoula, 87'), Lucas Michal. Técnico: Bernard Diomede.
axl/raa/ag/cb